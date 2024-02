Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 15 février

Après Khan Younès, une ville transformée en champ de ruines, Israël prépare une offensive terrestre dans la ville de Rafah, plus au sud, dernier refuge pour des centaines de milliers de civils qui ont fui les combats. Une trêve dans les combats semble toujours hors d'atteinte, malgré la pression internationale. Voici ce qu'il faut retenir de la journée du 15 février.

Des soldats israéliens mènent une opération dans un hôpital de Gaza

L'armée israélienne a annoncé mener une opération dans un grand hôpital du sud de la bande de Gaza, où auraient selon elle été retenus des otages du Hamas et où des médecins décrivent une situation désespérée. Sous le feu des combats entre l'armée et le mouvement islamiste palestinien, l'hôpital Nasser de Khan Younès a accueilli des milliers de civils fuyant la guerre, dont l'évacuation a commencé ces derniers jours.

L'armée a annoncé mener une "opération ciblée et limitée" dans cet hôpital, après avoir reçu "des renseignements crédibles" indiquant que le Hamas y avait retenu des otages "et qu'il y aurait peut-être des corps d'otages" sur place.

Des pourparlers toujours en cours

Les négociations en vue d'une trêve incluant de nouvelles libérations d'otages du Hamas et de Palestiniens détenus par Israël se poursuivent au Caire, sous médiation du Qatar et de l'Egypte. Après une réunion mardi à laquelle participaient le chef du Mossad, les services secrets israéliens, le directeur de la CIA, le Premier ministre du Qatar, et des responsables égyptiens, ces tractations devaient se poursuivre jusqu'à vendredi.

Le plan de paix rejeté par deux ministres israéliens

Deux influents ministres israéliens d'extrême droite ont fermement rejeté l'éventualité d'un plan de paix, que Washington et ses alliés envisagent selon certains médias pour libérer les otages retenus à Gaza et aller vers la création d'un Etat palestinien. Selon le Washington Post, l'administration Biden et un petit groupe de ses alliés arabes travaillent à un plan complet destiné à établir une paix durable entre Israël et les Palestiniens.

Le Hezbollah dit avoir tiré des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël

La tension est montée entre Israël et le Liban. Le Hezbollah libanais a affirmé avoir tiré des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël, en riposte à des raids israéliens qui ont fait 15 morts, dont un responsable militaire du Hezbollah, la veille, dans le sud du Liban.

Déclenchés au lendemain de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien lancée il y a plus de quatre mois, les échanges de tirs meurtriers à la frontière israélo-libanaise entre le Hezbollah, un allié du Hamas, et l'armée israélienne se sont intensifiés ces derniers jours.