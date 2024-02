Report de la présidentielle au Sénégal : désavoué par le Conseil constitutionnel, le président Macky Sall s'engage à organiser le scrutin "dans les meilleurs délais"

Le président du Sénégal, Macky Sall, s'engage à organiser la présidentielle "dans les meilleurs délais", ont fait savoir ses services, vendredi 16 février. Cette annonce intervient après le veto mis par le Conseil constitutionnel à sa décision de reporter l'élection initialement prévue fin février.

Le Conseil constitutionnel avait ainsi invalidé jeudi l'ajournement de la présidentielle au 15 décembre et a demandé aux autorités de tenir le vote "dans les meilleurs délais". Macky Sall "entend faire pleinement exécuter la décision du Conseil" et "mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais", a ajouté la présidence.

L'ajournement de l'élection présidentielle avait provoqué une levée de boucliers de la part de l'opposition et de la société civile qui ont crié au "coup d'Etat constitutionnel". Des manifestations ont fait trois morts et des dizaines de blessés et des partenaires importants du Sénégal, inquiets du risque de violence, ont appelé le gouvernement à tenir l'élection le plus rapidement possible.