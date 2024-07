Direct Retrait de Joe Biden : les démocrates annoncent la plus grande collecte de fonds de 2024 après l'annonce de la candidature de Kamala Harris pour la présidentielle

Le groupe de levées de fonds démocrates a annoncé lundi 22 juillet avoir enregistré sa plus grosse collecte en une seule journée pour la présidentielle américaine de 2024, après que le président Joe Biden s'est retiré et a soutenu sa vice-présidente Kamala Harris. "A 21 heures, les sympathisants de base avaient collecté 46,7 millions de dollars (...). Il s'agit de la plus grande journée de collecte de fonds du cycle 2024", a précisé ActBlue sur le réseau social X. Suivez notre direct.

Kamala Harris compte "remporter l'investiture" démocrate. La dirigeante démocrate a salué "l'acte désintéressé et patriotique" du président de 81 ans, qui a annoncé la soutenir comme candidate. "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour unifier le Parti démocrate et – unir notre nation – pour battre Donald Trump", a-t-elle écrit sur X.

La vice-présidente plébiscitée dans son camp. Dans les heures qui ont suivi l'annonce du président démocrate, la vice-présidente a reçu le soutien appuyé de Bill et Hillary Clinton, du gouverneur de Californie Gavin Newsom, qui était pourtant vu comme un possible rival, et d'une ribambelle d'élus, progressistes comme modérés. "Aujourd'hui plus que jamais, il est crucial que notre parti et notre pays s'unissent rapidement pour vaincre Donald Trump et la menace qui pèse sur la démocratie américaine", a exhorté l'élue de New-York, Alexandria Ocasio-Cortez.

Joe Biden a annoncé le retrait de sa candidature. C'est sous la forme d'un communiqué publié notamment sur X, que le démocrate a fait cette annonce. "Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire", a-t-il écrit, finalement vaincu par les doutes sur son acuité mentale et l'accumulation des voix d'élus lui demandant de passer le flambeau.

De nombreuses réactions de dirigeants étrangers. Le président du Venezuela Nicolas Maduro a salué la décision "sensée" et "correcte" de son homologue américain. Volodymyr Zelensky a remercié sur X Joe Biden pour les "mesures courageuses" qu'il a prises pour soutenir l'Ukraine, saluant sa décision "difficile" mais "forte" de ne pas se représenter.