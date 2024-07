Direct JO de Paris 2024, J-4 : Emmanuel Macron visite le village olympique, Lepenant, nouveau remplaçant chez les Bleus de Thierry Henry... L'actualité des Jeux olympiques

#PARIS2024 Possible chance de médaille après sa superbe première moitié de saison, Cyréna Samba-Mayela marque le pas ces derniers jours. Championne d'Europe du 100m haies début juin, la Française a, certes, remporté la course du meeting de Schifflange, au Luxembourg, dimanche, mais dans un temps sans grand relief par rapport à ses chronos quelques semaines plus tôt (12"72, plus de quatre dixièmes moins bien que son record de France en 12"31). Samba-Mayela n'avait pas fait beaucoup mieux plus tôt la semaine passée, 3e à Lucerne, en Suisse après avoir contracté le Covid.