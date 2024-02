EDF : comment expliquer le bénéfice net de 10 milliards d'euros réalisé par l'électricien

Le géant électricien français EDF a fini l'année 2023 dans le vert, avec un résultat net positif de 10 milliards d'euros. Des chiffres publiés vendredi 16 février. Selon les propres termes du PDG d'EDF, Luc Rémont, 2023 est l'année du "rétablissement opérationnel", après 2022, "année de tous les maux", marquée par une crise industrielle majeure provoquée notamment par la situation énergétique liée à la guerre en Ukraine. Les dispositions tarifaires imposées par l’État pour protéger le consommateur de la hausse des prix, avaient aussi profondément affecté l’entreprise dans ses opérations et, donc, ses finances. L'année 2023 a permis de tourner la page, mais le patron, Luc Rémont, veut garder la tête froide, car les défis à venir sont nombreux et très lourds.

Les bons résultats d'EDF en 2023 s'expliquent par un redressement de toutes les opérations du groupe, de la production d’électricité avec une remontée en puissance des centrales nucléaires, à la disponibilité du réseau de distribution malgré les tempêtes. À noter la mobilisation des techniciens et autres salariés d’EDF, puisque, lors de ces événements, 90% des clients touchés ont été reconnectés en quatre jours. Cela peut paraître long, mais ça n'a jamais été effectué au regard de l’ampleur des sinistres. Enfin, l'entreprise a eu une bonne maîtrise de la production malgré les contrôles toujours drastiques de la sécurité des centrales nucléaires.

Réduction de la dette

Cette addition de facteurs a fait que l'activité a soutenu les résultats et, c'est l'autre bonne nouvelle pour le groupe public, elle a permis une réduction de la dette. Celle-ci est passée de 64,5 milliards d'euros, en 2022, à 54,5 milliards, soit 10 milliards d'euros de moins sur un an. Le redressement de l'activité, donc des profits, et la renégociation des conditions tarifaires avec l'État, ont permis d'alléger la facture avec les banques, même si cette dernière, à 54 milliards d'euros reste salée. L'ambiance est donc plus sereine, mais les chantiers restent nombreux.

EDF envisage des investissements de 25 milliards d'euros par an sur les 15 prochaines années, pour accompagner la transition énergétique. Le groupe a pour ambition d'être au rendez-vous de l'électrification parfaite, à savoir, la décarbonation et l'alimentation des bornes de recharge pour les voitures électriques, appelées à être de plus en plus nombreuses. Le besoin grandissant en énergie reste une source d'espoir pour le PDG d'EDF, alors que les particuliers et les entreprises font des efforts pour consommer l'énergie de manière plus adaptée.