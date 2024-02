Direct Guerre en Ukraine : les troupes ukrainiennes et russes se livrent "des combats acharnés dans la ville" assiégée d'Avdiïvka, selon Kiev

Les troupes ukrainiennes et russes se livrent "des combats acharnés" à Avdiïvka, une ville située dans l'est de l'Ukraine, a déclaré vendredi 16 février un haut commandant militaire ukrainien. "Nos troupes utilisent toutes les forces et tous les moyens disponibles pour contenir l'ennemi", a déclaré Oleksandr Tarnavskiy. Dans le même temps, ce haut commandant a annoncé que ses forces établissaient de nouvelles positions défensives autour de la ville assiégée d'Avdiïvka. Suivez notre direct.

Kiev fait "tout son possible" pour sauver les troupes à Avdiïvka. "Nous faisons tout notre possible pour nous assurer que nos combattants aient assez de capacités d'organisation et de technologie pour sauver autant de vies ukrainiennes que possible", a assuré Volodymyr Zelensky à propos de la situation à Avdiïvka où les soldats tentent de résister aux assauts russes. La Maison Blanche a de son côté parlé d'une situation "critique" et craint que la ville ne tombe aux mains des Russes.

Volodymyr Zelensky attendu à Paris et Berlin. Le président ukrainien et le président français Emmanuel Macron vont signer vendredi à l'Elysée un accord de sécurité entre leurs deux pays, selon la présidence française. Volodymyr Zelensky, qui doit plaider en faveur d'une augmentation du soutien militaire pour son pays, se rendra avant à Munich et Berlin, où il doit rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz.

La Maison Blanche s'inquiète d'une arme antisatellite développée par la Russie. Les Etats-Unis estiment qu'il s'agit d'un élément "inquiétant", qui ne représente toutefois pas "une menace immédiate". Des médias américains ont assuré que la Russie avait l'intention de placer une arme nucléaire dans l'espace contre des satellites.