Présidentielle américaine : Donald Trump condamné à 355 millions de dollars d'amende pour fraudes financières à New York

Un coup au portefeuille. Donald Trump a été condamné, vendredi 16 février, par un tribunal de New York à près de 355 millions de dollars (329 millions d'euros) d'amende pour des fraudes financières au sein de son empire immobilier, la Trump Organization. Cette décision sans précédent porte un coup au patrimoine de l'ancien président des Etats-Unis, qui ambitionne d'être réélu en novembre. Elle s'accompagne d'une interdiction de trois années pour l'homme d'affaires et tribun républicain de toute gestion d'entreprises dans l'Etat de New York.

La procureure générale de cet Etat, Letitia James, avait porté plainte contre lui en octobre 2022 et l'avait conduit, avec ses deux fils adultes Donald Jr et Eric Trump et leur groupe familial, à un procès civil pour fraudes, d'octobre à janvier. Trump père et fils ont comparu lors de ce procès fleuve, souvent dans un climat politique ultra tendu, et étaient accusés d'avoir énormément gonflé la valeur des actifs de leur empire familial Trump Organization.

Le magnat et tribun républicain de 77 ans n'a cessé de tempêter contre une justice aux mains selon lui des démocrates du président Joe Biden, dénonçant "un procès digne d'une république bananière". Ses avocats ont plaidé un dossier d'après eux juridiquement vide. Contrairement aux procès pénaux cette année - comme celui fixé jeudi au 25 mars pour des paiements afin de faire taire une star du porno - Donald Trump ne risquait pas la prison dans cette affaire civile.