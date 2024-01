Infographie Calendrier de la présidentielle américaine 2024 : comment les procès de Donald Trump et les primaires des républicains se percutent

L'ex-président doit être jugé dans six affaires d'ici la fin de l'année. De quoi parasiter les primaires du Parti républicain, dont il est le grand favori.

Faire campagne pour la présidentielle depuis les bancs des cours de justice, c'est la situation inédite à laquelle se prépare Donald Trump en 2024. Selon l'agrégateur de sondages du site spécialisé FiveThirtyEight, le milliardaire caracole en tête des intentions de vote pour les primaires du parti républicain, qui ont débuté lundi 15 janvier avec les caucus de l'Iowa. Mardi, l'ex-chef d'Etat américain est pourtant convoqué devant un tribunal civil de New York, où il comparaît pour diffamation envers une autrice qui l'accuse de viol, E. Jean Carroll.

Ce n'est que le premier des six procès qui attendent Donald Trump en 2024. Il doit comparaître à compter du 29 janvier dans une autre procédure au civil, dans laquelle le milliardaire et son entreprise sont accusés d'avoir fait la promotion d'un système d'escroquerie, rappelle The Hill. Le 4 mars, veille du "Super Tuesday", où une quinzaine d'Etats votent pour les primaires, débute un procès historique devant un tribunal fédéral de Washington. Donald Trump, accusé de "complot contre l'Etat américain", y est jugé pour avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020.

Le calendrier politico-judiciaire de Donald Trump en 2024 Caucus ou primaire du Parti républicain Procès de Donald Trump* Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Procès dans l'affaire E. Jean Carroll Procès dans l'affaire des archives de la Maison Blanche Procès pour tentative d'interférence lors de la présidentielle de 2020 en Géorgie Procès pour fraude dans l'affaire ACN Procès pour "complot contre les Etats-Unis" Procès dans l'affaire Stormy Daniels 15-18 juillet

Convention nationale du Parti républicain 5 mars

"Super Tuesday" : une quinzaine d'Etats votent 15 janvier

Coup d'envoi des primaires républicaines 5 novembre

Election présidentielle Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Procès dans l'affaire E. Jean Carroll Procès dans l'affaire des archives de la Maison Blanche Procès pour tentative d'interférence lors de la présidentielle de 2020 en Géorgie Procès pour fraude dans l'affaire ACN Procès à Washington pour "complot contre les Etats-Unis" Procès dans l'affaire Stormy Daniels 15-18 juillet

Convention nationale du Parti républicain 5 mars

"Super Tuesday" : une quinzaine d'Etats votent 15 janvier

Coup d'envoi des primaires républicaines 5 novembre

Election présidentielle Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Procès dans l'affaire E. Jean Carroll Procès dans l'affaire des archives de la Maison Blanche Procès pour tentative d'interférence lors de la présidentielle de 2020 en Géorgie Procès pour fraude dans l'affaire ACN Procès à Washington pour "complot contre les Etats-Unis" Procès dans l'affaire Stormy Daniels 15-18 juillet

Convention nationale du Parti républicain 5 mars

"Super Tuesday" : une quinzaine d'Etats votent 15 janvier

Coup d'envoi des primaires républicaines 5 novembre

Election présidentielle * La date de début des procès peut être amenée à évoluer. Leur durée n'est pas encore connue. afficher tout

Cette procédure, qui doit durer plusieurs semaines, risque de coïncider avec une autre, au civil cette fois. A partir du 25 mars, Donald Trump est en effet jugé à New York pour avoir falsifié des documents comptables après avoir acheté le silence de Stormy Daniels, une ancienne actrice de films X avec laquelle il aurait eu une relation extraconjugale. Il est ensuite attendu devant un tribunal fédéral de Miami, dès le 20 mai, dans l'affaire des archives classifiées de la Maison Blanche retrouvées dans sa résidence privée de Floride. Ce procès aura lieu dans la dernière ligne droite des primaires républicaines. Le nom du candidat du parti doit ensuite être annoncé lors de la convention nationale à Milwaukee (Wisconsin), du 15 au 18 juillet.

Une dernière procédure devrait démarrer durant l'été en Géorgie, Etat où Donald Trump est également accusé d'avoir tenté d'interférer avec les résultats de la présidentielle de 2020. Le procureur a proposé la date du 5 août pour débuter les débats. Les audiences pourraient alors se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2024, bien après l'élection présidentielle du 5 novembre.

Si certains de ces procès peuvent encore être repoussés, la campagne du milliardaire risque néanmoins d'être perturbée par le temps qu'il passera dans les tribunaux, et non sur le terrain. De quoi renverser son statut de favori chez les républicains ? Tout dépendra de l'issue de ces poursuites, avance le New York Times. Si les multiples inculpations ont renforcé la popularité de Donald Trump au fil des mois, une condamnation pourrait, elle, lui faire perdre le soutien d'une partie de ses électeurs.