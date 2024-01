Présidentielle américaine : Donald Trump obtient une victoire fulgurante à la primaire républicaine de l'Iowa

Donald Trump poursuit sa route vers une nouvelle candidature. L'ancien président américain a remporté, lundi 15 janvier, dans l'Iowa la première des primaires républicaines, ont annoncé les médias américains à peine une demi-heure après le début du vote, consolidant son statut de grand favori de la droite pour la présidentielle de novembre. Le magnat de 77 ans, quatre fois inculpé au pénal, laisse loin derrière lui ses principaux rivaux Nikki Haley et Ron DeSantis, même si les résultats sont encore provisoires et que les estimations continuent d'évoluer.

Malgré la tempête de neige qui s'est abattue sur l'Etat du Midwest et a fait craindre pour la participation, l'ex-président se rapproche donc un peu plus d'un probable duel avec le démocrate Joe Biden, l'actuel occupant de la Maison Blanche. La victoire de Donald Trump dans l'Iowa fait de lui le "net favori" des républicains à la présidentielle a ainsi estimé Joe Biden, lui-même candidat à sa réélection.

Looks like Donald Trump just won Iowa. He’s the clear front runner on the other side at this point.



But here’s the thing: this election was always going to be you and me vs. extreme MAGA Republicans. It was true yesterday and it’ll be true tomorrow.



So if you're with us,