Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé un accord de sécurité, prévoyant "jusqu'à 3 milliards d'euros" d'aide militaire en 2024

"La France confirme que la future adhésion de l'Ukraine à l'Otan constituerait une contribution utile à la paix et à la stabilité en Europe", stipule aussi ce nouveau pacte.

Un nouvel accord franco-ukrainien. Le président français Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé, vendredi 16 février, à Paris un accord bilatéral de sécurité censé garantir un soutien civil et militaire dans la durée à l'Ukraine en pleine guerre avec la Russie. Dans ce texte, la France s'engage à fournir en 2024 "jusqu'à 3 milliards d'euros" d'aide militaire "supplémentaire" à Kiev, après un soutien qu'elle chiffre à 1,7 milliard en 2022 et 2,1 milliards en 2023.

"La France confirme que la future adhésion de l'Ukraine à l'Otan constituerait une contribution utile à la paix et à la stabilité en Europe", stipule aussi ce nouveau pacte. Plus tôt dans la journée, Olaf Scholz et Volodymyr Zelensky ont aussi signé un accord de sécurité qualifié d'"historique" par le chancelier allemand qui a assuré sa détermination à soutenir l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire" contre l'agresseur russe.

Cette échappée diplomatique est cruciale pour Volodymyr Zelensky au moment où la situation s'est considérablement dégradée sur le front ukrainien. Dans l'est du pays, Avdiïvka est l'épicentre de "combats acharnés" et menace désormais de tomber après des mois d'assauts russes. L'armée ukrainienne a annoncé vendredi s'être retirée d'une position qu'elle tenait au sud de cette ville face à la multiplication des assauts russes.