Conflit au Proche-Orient : vers une hausse des prix des carburants ?

C. Rougerie, N. Fleury, C. Adriaens-Allemand, E. Stervinou, T. Manisier, M. Le Rue

Israël menace de riposter contre l'attaque aérienne menée par l'Iran le 13 avril. En cas d'escalade du conflit, les prix des carburants pourraient encore grimper à la pompe.

Le passage à la pompe va-t-il coûter encore plus cher après l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël ? Certains automobilistes craignent l'inflation, alors que les prix des carburants augmentent déjà depuis le début de l'année 2024. Le diesel a connu une hausse de 0,07 euro et le litre d'essence a augmenté de 0,13 euro.

Un risque de flambée des prix en cas d'embrasement

Ces prix vont-ils continuer de flamber ? La réponse dépend en partie de la réaction d'Israël et de la situation dans le détroit d'Ormuz. Cette région concentre de grands pays exportateurs de pétrole brut, comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Irak. De plus, il s'agit d'une artère stratégique, car plus de 20% du commerce mondial de pétrole transite par ce détroit. Aujourd'hui, le baril de pétrole frôle 90 dollars.

D'après l'économiste Céline Antonin, en cas d'embrasement dans la région, une réduction de l'offre de certains pays et un emballement des prix sont à craindre. La guerre en Ukraine et la situation de plusieurs pays d'Afrique pourraient aussi peser sur les prix.

Parmi nos sources :

Céline Antonin, économiste à l'OFCE

Évolution des prix des carburants

Pétrole

Liste non exhaustive.