Espagne : des dizaines de personnes évacuées à cause d'un incendie

L'Espagne fait face à des températures anormalement élevées. Un incendie a déjà brûlé plus de 500 hectares de forêt dans le sud-est du pays, lundi 15 avril, et des dizaines de personnes ont été évacuées.

Un mur de flammes dévore un peu plus la végétation à mesure que les heures passent dans le sud-est de l'Espagne. Lundi 15 avril, le feu a déjà brûlé plus de 500 hectares de forêt en moins de 24 heures. Les températures sont anormalement élevées pour la saison, avec près de 30°C enregistrés. "C'était dangereux parce que le feu est allé très vite, il a fallu prévenir les gens", raconte Javier Montero, Secrétaire régional pour la sécurité et les urgences de la communauté de Valence.

Un incendie précoce et des conditions difficiles

L'incendie s'est déclaré dimanche dans la petite commune espagnole de Tarbena, entre Valence et Alicante. La région est aride et boisée, couverte de pins particulièrement inflammables. Toute la nuit, les pompiers ont tenté de contenir le brasier, mais leur tâche est difficile, car le secteur est montagneux et escarpé. Des hélicoptères bombardiers d'eau se ravitaillent dans les piscines. Par précaution, certains habitants ont dû quitter les lieux. 180 personnes ont été évacuées à cause de ce feu précoce.





