Aligneurs dentaires : un traitement qui cartonne sur Internet, mais qui n'est pas sans risque

Les aligneurs dentaires, des gouttières transparentes pour avoir des dents parfaitement alignées, cartonnent sur Internet. Un traitement qui n'est pas sans risque. Le porte-parole de la Fédération Française d'orthodontie rappelle ainsi que la pose d'un aligneur dentaire doit être encadrée.

Des dents parfaitement alignées pour un sourire éclatant, grâce à des gouttières transparentes. Les aligneurs dentaires sont la nouvelle tendance, censés être plus rapides qu'un traitement conventionnel. Cette mode de l'alignement dentaire est-elle sans risque ? Il y a un an et demi, l'influenceuse Solange Solagram a acheté des aligneurs sur Dr Smile, une société qui officie sur Internet. Après ce traitement, l'influenceuse se dit satisfaite du résultat, qu'elle trouve "naturel".

D'autres clients pas aussi satisfaits

Mais tous les clients de Dr Smile ne sont pas aussi satisfaits. Roselyne Gazinguel regrette de s'être laissée tenter en 2023. Elle souhaitait alors redresser légèrement ses incisives. Avec le scanner du plan de traitement, on lui avait promis que ses dents seraient repoussées vers l'extérieur. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Ce résultat inquiétant n'a pas étonné David Couchat, porte-parole de la Fédération Française d'orthodontie. La pose d'un aligneur dentaire doit selon lui être encadrée, et le patient suivi de près par un professionnel sur des points essentiels. Contactée, l'entreprise Dr Smile a assuré dans un mail que des "milliers de patients en Europe" utilisent chaque année ses aligneurs "et en sont satisfaits".