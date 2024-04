Seconde Guerre mondiale : le destin tragique des résistants d'un village du Vercors

Pour le 80ème anniversaire de la Libération, Emmanuel Macron se rendra mardi 16 avril à Vassieux-en-Vercors, dans la Drôme. Le village a été le théâtre d'un massacre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le plateau du Vercors, aux allures de forteresse imprenable. Dans le village de Vassieux-en-Vercors, dans la Drôme, ils sont quelques-uns à se rappeler des victimes de l'été 1944 avec émotion et fierté. Fief des maquisards, 73 habitants y furent massacrés pour servir d'exemple par les troupes allemandes. Le 21 juillet 1944, Paul Jallifier était dans le ventre de sa mère quand son père a été tué. "Il a été trouvé pendu par les pieds, la bouche pleine de terre. Maman, elle en avait gros", se souvient-il. 80 ans plus tard, le chagrin du fils devant la stèle érigée pour son père est intact.

La tragédie de 1944

Les habitants de Vassieux-en-Vercors ont payé de leur vie leur soutien aux maquisards, des jeunes résistants venus de toute la région pour s'entraîner à la guerre à l'abri des regards. À la sortie du village, ils étaient cachés dans des cabanes forestières. Le 14 juillet 1944, des centaines de parachutes larguent des armes et des munitions pour le maquis. Un parachutage repéré par les Allemands. Les représailles seront terribles. Une semaine plus tard, la Wehrmacht attaque le village. Les maisons sont brûlées, les fermes sont en ruines et seul le clocher tient bon. De nombreuses atrocités seront commises sur les habitants. Aujourd'hui encore, on parle avec pudeur de la tragédie de 1944.