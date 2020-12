Montagne : des stations de ski qui tournent au ralenti

Aux Arcs, en Savoie, la neige a recouvert les sommets. C’est un paysage et un cadre idéal, dont un groupe de vacanciers nantais va pouvoir profiter. Raquettes aux pieds, ils entament leur première randonnée aux Arcs, pour un bol d’air à 1 600 mètres d’altitude. "Pour nous, cette année, c’est un moyen de s’échapper. On a vraiment l’impression ici d’être loin de la pandémie et cela fait énormément de bien. Cela permet aussi de découvrir une nouvelle activité avec les raquettes, car d’habitude, nous sommes sur skis ou snowboard", souligne l’un des vacanciers.

Les stations de ski boudées par les vacanciers

Car cette année, il est impossible de profiter des pistes. Les domaines skiables sont fermés et les remontées mécaniques sont à l’arrêt. Les vacanciers boudent les stations de ski françaises, avec jusqu'à -70 % de réservations par rapport à 2019. Au pied des pistes fermées, ce loueur d’équipement de ski le concède : la saison s’annonce catastrophique pour son magasin. "On réalise 25 à 30 % de notre chiffre d’affaires sur cette première partie, et nous n’aurons pas la possibilité de le faire", déplore Laurent Cosnard, responsable de boutique.



Le JT

Les autres sujets du JT