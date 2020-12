Coronavirus : le Royaume-Uni reconfine une partie du pays

Comme partout en Europe, le Royaume-Uni aussi affronte le coronavirus à l'approche de Noël. Le Premier ministre, Boris Johnson, a même pris la décision de reconfiner une partie du pays. En duplex depuis Londres, le journaliste de France Télévisions, Marc de Chalvron, rapporte les propos du chef d'Etat à propos d'une nouvelle variante du virus : "C'est à cause de cette mutation qu'il justifie sa décision de reconfiner une partie du pays. En fait, le virus est devenu beaucoup plus contagieux, c'est unanime, ici en Angleterre, d'après les experts. Jusqu'à 70 % plus contagieux."

Un virus pas plus dangereux ni plus mortel

"Cela ne veut pas dire qu'il est plus dangereux, plus mortel", tempère le journaliste. Cela veut dire en fait qu'il se transmet plus facilement, plus rapidement. Et c'est ce qui explique l'augmentation spectaculaire du nombre de cas ces deux dernières semaines : 28 500 nouveaux cas pour la seule journée d'hier [vendredi 18 décembre]", conclut le journaliste.

