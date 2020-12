DIRECT. Covid-19 : Emmanuel Macron a subi des examens de santé "rassurants" et son état est "stable", indique le médecin de l'Elysée

Ce qu'il faut savoir

Confiné depuis jeudi après l'annonce de son diagnostic positif au Covid-19, Emmanuel Macron est dans un état "stable", annonce le médecin chef de la Présidence de la République dans un communiqué, samedi 19 décembre. "Des examens cliniques et paracliniques sont réalisés régulièrement par le service médical de la Présidence. Leurs résultats se sont révélés rassurants", écrit le docteur Jean-Christophe Perrochon. Le chef de l'Etat, qui présente des symptômes de la maladie, a promis de rendre compte de sa santé tous les jours en vidéo.

La Corse restreint les arrivées. L'obligation pour les voyageurs arrivant sur l'île de présenter un résultat de test négatif de moins de 72 heures entre en vigueur samedi, et d'importants contrôles sont mis en place, constate France 3 Corse Via Stella.

L'Italie reconfine pour les fêtes. Le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé vendredi soir la fermeture de tous les restaurants et commerces de détail, et la restriction des sorties à une par jour et par personnes à partir de lundi, et jusqu'au 6 janvier. L'Italie comptait déjà interdire les déplacements d'une région à une autre sur cette période.

Le vaccin Moderna autorisé aux Etats-Unis. Il s'agit du deuxième vaccin contre le Covid-19 à recevoir le feu vert des autorités sanitaires américaines, après celui de Pfizer et BioNTech, utilisé depuis le lancement de la campagne de vaccination lundi. L'UE doit se prononcer sur le vaccin Moderna le 6 janvier.