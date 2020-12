Coronavirus : la course aux tests de dépistage

Plus de trois heures de queue pour se faire tester contre le Covid-19. Comme à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), les Français veulent savoir s'ils sont positifs ou non au coronavirus avant de retrouver leurs proches pour les réveillons de Noël et du Nouvel An. Dans une pharmacie du Mans (Sarthe), 40 tests sont effectués par jour, contre une dizaine il y a quelques jours.

Un test sur cinq est un test antigénique en France

Près d'un test sur cinq, en France, est un test antigénique. "Je reviens de Grenoble. Je suis étudiante là-bas. Et je vais voir ma grand-mère demain, donc il faut prendre ses précautions", explique une jeune femme. Les spécialistes alertent et rappellent qu'un test préventif, même s'il est négatif, ne doit pas remplacer les mesures de prudence. Autrement dit, le test n'est pas un passeport d'immunité.



