France : le Réveillon se fera-t-il masqué ?

Et si approcher la table de Noël devenait un casse-tête ? Au menu cette année, il y a un plat assez original : le masque sanitaire, qui sera servi à toutes les sauces. Mais cela ne convient pas à tout le monde. "On mange déjà tous ensemble tous les jours, il n’y a pas d’intérêt à faire avec le masque. Je n’y ai même pas pensé", explique une jeune femme interrogée sur le sujet.

"Nous, on sera très prudents, car mon mari est à risque"

La promiscuité à table et la peur de contaminer ses proches freinent l’enthousiasme de pas mal de Français. "Nous, on sera très prudents, car mon mari est à risque. Nous allons étendre au maximum la table pour avoir des distanciations", assure une autre femme. "J’ai comme projet de passer un maximum de temps avec le masque et de l’enlever uniquement pendant que l’on mange", détaille un passant. D’autres, enfin, préfèrent prévoir et planifier.



Le JT

