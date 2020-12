Musique : la chorale à l\'heure du coronavirus

Derrière leurs écrans, les choristes reprennent le "Divin enfant" en chœur. Malgré la crise sanitaire, qui empêche les rassemblements de plusieurs personnes, les membres d'une chorale de la région parisienne, rencontrés par les équipes de France Télévisions, s'adonnent à leur passion en visioconférence. Pour éviter la cacophonie, les élèves coupent leur micro afin de n'entendre que le professeur et son piano. Pour Denis Thuillier, le professeur, "pas facile, pas très fun, le fait de ne pas être tous ensemble. Il y a quand même une énergie, quand on est tous en chœur, qui est fabuleuse et qui ne peut pas être remplacée."

Le plaisir de se retrouver entre amis

De leur côté, les élèves ont l'impression de suivre un cours particulier, derrière leur écran. Mais tous gardent en tête le plaisir de se retrouver entre amis, une fois par semaine, afin de voir leur visage via la visioconférence. Et pour les motiver, le professeur a même superposé leur enregistrement pour créer une chorale virtuelle.



