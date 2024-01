Direct Colère des agriculteurs : le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau sera à Bruxelles ce mercredi pour "traiter des urgences européennes"

"Rungis, c'est un symbole, pour mettre pression sur le gouvernement pour qu'ils nous écoutent. (...) On savait très bien qu'on n'accéderait pas à Rungis, puisque ce serait bloqué."

#AGRICULTURE Le convoi d'agriculteurs qui a été temporairement bloqué par la gendarmerie, près de Limoges, est reparti. "On essaiera de négocier pour monter le plus près possible de la capitale", affirme le coprésident de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne sur BFMTV.