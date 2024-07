DIRECT. Résultats des législatives 2024 : les députés du Rassemblement national font leur rentrée à l'Assemblée

Premier parti de France après les européennes mais troisième bloc à l'Assemblée après les législatives, le Rassemblement national fait à son tour sa rentrée, mercredi 10 juillet au Palais Bourbon, avec pour objectif de se relancer en vue de la présidentielle de 2027. Malgré la déconvenue de dimanche face à un "front républicain" plus robuste qu'attendu, le parti lepéniste et ses alliés devraient compter 143 députés, dont au moins 123 devraient siéger dans le groupe RN présidé par Marine Le Pen. Ses élus feront une arrivée groupée à partir de 9h30. Suivez notre direct.

Edouard Philippe favorable à "un accord technique" avec Les Républicains. "Aujourd'hui, il y a le Nouveau Front populaire, il a 182 députés. Mais il y a un autre bloc, au centre, composé de Renaissance, du MoDem, d'Horizons, et des LR. Qui n'est pas un bloc constitué, je le reconnais, mais qui, si on le prend dans son ensemble, fait 220 députés, donc plus que le Nouveau front populaire", a développé l'ancien Premier ministre et président d’Horizons sur TF1.

LR revendique Matignon pour "donner un coup d'arrêt à LFI". "Le gouvernement doit être dirigé par quelqu'un des Républicains, de façon à ce qu'il y ait bien un changement dans le pays", a insisté Xavier Bertrand mardi, sur le plateau de "L'Evenement" sur France 2. Selon le président des Hauts-de-France Bertrand, cette solution permettrait de "mettre un coup d'arrêt à LFI" qui revendique également Matignon. Dans un entretien au Figaro, l'ancien chef des députés de droite, Olivier Marleix, juge lui aussi que "le président Macron devrait nommer un Premier ministre issu des Républicains".

Le Nouveau Front populaire se dit prêt à gouverner "dès demain". Dans un communiqué commun, les quatre formations politiques du NFP ont interpellé le président de la République, l’incitant à "se tourner immédiatement vers le Nouveau Front populaire pour lui permettre de former un gouvernement". "Dès demain, nous sommes prêts à gouverner notre pays pour appliquer le programme du Nouveau Front populaire" et "en excluant toute coalition contre-nature (...)", ajoutent-ils.

Olivier Faure "prêt à assumer" la fonction de Premier ministre. C'est ce qu'a lancé le premier secrétaire du Parti socialiste mardi à son arrivée à l'Assemblée nationale, promettant de trouver des accords qui permettent d'éviter de "passer par le 49.3". Une réponse à l'activisme de LFI et de son leader Jean-Luc Mélenchon qui revendique le poste pour un des membres de sa garde rapprochée.