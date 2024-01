Colère des agriculteurs : le point sur les blocages région par région

Blocus de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, convoi vers Rungis, barrages… Le point sur les blocages et actions en cours mardi 30 janvier, dans le cadre du mouvement des agriculteurs, avec le réseau France Bleu, l'envoyé spécial de franceinfo avec les agriculteurs en route pour Rungis (Val-de-Marne), Bison Futé et Sytadin et les préfectures.

Auvergne-Rhône-Alpes

En Isère, l'A43 est fermée dans les deux sens à Saint-Quentin Fallavier. Le péage sur place est complètement bloqué, à l'appel de la Confédération paysanne. Les agriculteurs présents sur place disent vouloir "tenir au moins 24 heures", rapporte France Bleu Isère. Le péage de Saint-Quentin Fallavier est ciblé car il s'agit d'"un point stratégique". En effet, "il est à côté d'une des principales zones logistiques de France", souligne auprès Maud Charat, élue à la chambre d'agriculture du département et membre du syndicat.

Mobilisation des agriculteurs : le péage de Saint-Quentin-Fallavier bloqué depuis 9h30 sur l'A43. Objectif pour les agriculteurs sur place : "tenir au moins 24 heures"https://t.co/OZMyyP0kJx pic.twitter.com/IS0GjH9VmZ — France Bleu Isère (@francebleuisere) January 30, 2024

En Ardèche, des opérations escargot sont en cours sur les secteurs de Privas, en direction d’Aubenas, de Lalevade en direction d’Aubenas et de Saint-Germain en direction d’Aubenas, indique la préfecture sur X.

Dans la Drôme, six barrages sont toujours actifs : sur l'A7 à Albon et Loriol, sur la Lacra (contournement de Valence entre l'A7 et l'A49) à Bourg-de-Péage, ainsi que sur la N7 à Montélimar, Malataverne et Donzère.

En Haute-Savoie, le blocage du péage de Cluses sur l'A40, où sont rassemblés 120 agriculteurs de Savoie et Haute-Savoie et 80 tracteurs, entamé lundi matin, va se poursuivre toute la nuit, et sur la journée de mardi. Toujours en Haute-Savoie, sur l'A41 au péage de Saint-Martin-Bellevue, près d'Allonzier-la-Caille, dans le sens Annecy-Genève, une centaine d'agriculteurs et une quarantaine de tracteurs sont mobilisés sur ce point de blocage, qui doit durer toute la nuit et se poursuivre mardi.

Dans la Loire, les agriculteurs bloqueront la RN7 au niveau du rond-point de Mably. Une centaine de tracteurs sont attendus dès 9 heures. Ils ont prévu d'y rester toute la journée.

En Haute-Loire, les agriculteurs ont prévu de rester sur les blocages commencés lundi. La RN88 sera notamment bloquée jusqu'à mardi soir à l'échangeur de Saint-Ferréol d'Auroure.

Bretagne

Dans les Côtes d'Armor, un barrage était toujours en place à Guingamp. Un blocage est également en cours dans le secteur de Loudéac sur la N164.

Dans le Finistère, deux nouveaux barrages sont en place : dans le secteur de Landerneau, une centaine de tracteurs sont installés au niveau d'un échangeur qui permet de rejoindre la N12, et d'autres agriculteurs se sont installés avec leurs machines à Pleyben, sur la N164.

Dans le secteur de Quimper, les deux blocages sur la N165 se poursuivent. Idem pour celui sur la N164 à hauteur de Carhaix.

Dans le Morbihan, trois barrages sont en place. Dans le secteur de Kervignac, sur la nationale 165, qui a des répercussions sur la N24. Blocage également à La Roche-Bernard, toujours sur la N165, et à Plöermel, sur la N24 et la N166.

Centre-Val-de-Loire

Dans l'Indre, les agriculteurs bloquent l'A20 dans le secteur de Châteauroux.

Dans le Cher, plusieurs échangeurs sont fermés sur l'A20, au niveau de Vierzon. L'A71 reste complètement bloquée dans les deux sens entre Bourges, dans le Cher, et Vallon-en-Sully, dans l'Allier. La circulation est compliquée sur une partie de la rocade de Bourges.

Dans le Loiret, une centaine de tracteurs sont attendus mardi dans la matinée dans le centre-ville d'Orléans. Une manifestation sur la thématique de l'eau est prévue aux alentours de 10h30 devant la cathédrale Sainte-Croix. Entre 200 et 300 agriculteurs sont attendus pour exiger notamment "la sécurisation de la ressource en eau". La mobilisation des agriculteurs provoquera d'importantes perturbations sur la circulation et le réseau de transports en commun.

Grand-Est

Dans la Marne, la FDSEA et les Jeunes agriculteurs ont prévu de mener des opérations de filtrage sur trois ronds-points des environs de Reims et de Châlons-en-Champagne, à partir de 6 heures mardi.

Nouvelle journée de mobilisation des agriculteurs dans la Marne : 80 tracteurs se sont positionnés sur le rond point de la Garenne à Thillois pic.twitter.com/zZillA7f93 — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) January 30, 2024

En Meurthe-et-Moselle, les perturbations sur les routes vont débuter mardi à 10 heures pour un début effectif des blocages à midi. Les mobilisations des tracteurs se concentreront sur la bretelle de l'A31 à Atton, la bretelle de l'A33 à Ville-en-Vermois et sur la bretelle de la N52 à Bréhain-la-Cour. Dans les Vosges, les agriculteurs vont bloquer les entrées et sorties de l'entreprise Marcillat, le fromager du groupe Lactalis, à Corcieux vers 9 heures.

Hauts-de-France

Dans la Somme, la FDSEA appelle les agriculteurs du département à rejoindre le "siège" de Paris à partir mardi.

Dans le Pas-de-Calais, deux actions sont attendues mardi de 9 heures à 17 heures dans l'arrondissement d'Arras, selon la préfecture. Une opération escargot est prévue entre Tincques, Etrun et Haute-Avesnes dans l'Arrageois. Un barrage filtrant sera installé. Un autre barrage filtrant est annoncé à Marquion.



Dans l'Audomarois, des rassemblements paysans vont avoir lieu dès 8h45 à Tilques, Lumbres et Thérouanne. Dès 16 heures et jusqu'à 20 heures, des blocages sont possibles sur plusieurs ronds-points à Tilques, Setques, Arques et Thérouanne.

Toujours dans le Pas-de-Calais, dans l'arrondissement de Saint-Omer, la préfecture s'attend - sans pouvoir le confirmer à cette heure - à des perturbations sur l'A26 au niveau de la barrière de péage de Setques à compter de 10 heures. Et à des perturbations sur plusieurs ronds-points à compter de 16 heures. Dans l'arrondissement de Calais, les agriculteurs du Calaisis ont prévu de constituer une opération escargot sur l'A16 entre Calais et Peuplingues.

Île-de-France

Le blocage partiel des autoroutes A1, A4, A5, A6, A10, A13, A15 et A16 est entré dans son deuxième jour. Dans le détail :

L'A1, vers Paris, est fermée entre Senlis (Oise) et Roissy-en-France. L'A1, vers la province, est fermée à la hauteur de la commune de Épiais-lès-Louvres.

L'A4, vers Paris, est fermée entre Serris et Ferrière-en-Brie. L'A4, vers la province, est fermée entre Ferrière-en-Brie et Serris.

L'A6, vers Paris, est fermée à Villabé.

L'A13 est fermée dans les deux sens à hauteur de Mantes-la-Jolie (échangeur n°12, après le péage de Buchelay).

L'A10 est fermée dans les deux sens à hauteur de Dourdan (échangeur n°10 juste après le péage de Saint-Arnoult).

L'A15, vers Paris, est fermée à hauteur d'Argenteuil (sortie n°2 "Argenteuil-centre" Obligatoire).

L'A5a, vers Paris, est fermée à Réau. L'A5a, vers la province, est fermée à Moissy-Cramayel. L'A16, vers la province, est fermée à hauteur de l'Isle-Adam.

L'A16, vers Paris, est fermée entre Hardivillers (Oise) et l'Isle-Adam.

Sur la N184, la bretelle d'accès à l'A16 est également fermée, à hauteur de Nerville-le-Forêt

Normandie

Dans l'Eure, la FDSEA appelle les agriculteurs du département à participer au "siège" de Paris à partir de mardi.

Dans l'Orne, la FRSEA de Normandie prévoit une action mardi à l'Office français de la biodiversité, au Pin-au-Haras.

Dans la Manche, le blocage de l'usine Lactalis d'Isigny-le-Buat, qui a débuté lundi midi, se poursuit jusqu'à mardi soir.

Nouvelle-Aquitaine

Parti d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, un convoi de 200 tracteurs poursuit son chemin vers le marché de gros de Rungis (Val-de-Marne). Les forces de l'ordre l'ont stoppé à deux reprises, mardi matin, au nord de Limoges. Les agriculteurs ont à chaque fois contourné l'obstacle en empruntant d'autres routes. En fin de matinée, ils étaient retournés sur l'A20.

VIDÉO - Très remontés, les membres du convoi d'agriculteurs de la Coordination rurale, bloqués sur l'A20 au nord de Limoges par un barrage de gendarmerie n'entendent pas rebrousser cheminhttps://t.co/VhcOX7YtQW pic.twitter.com/8DWnvwoB8A — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 30, 2024

En Gironde, à Beychac-et-Caillau, la Coordination rurale bloque l'accès à la centrale Leclerc, qui approvisionne les magasins de la région, mais aussi aux entrepôts Simply Market et Auchan.

À Langon, le blocage des principaux ronds-points, commencé lundi, se poursuit, tout comme celui à l'entrée de l'A62, à La Réole.

À Sauveterre-de-Guyenne et Saint-Magne-de-Castillon, des blocages sont aussi en cours.

À Saint-André-de-Cubzac, un barrage filtrant est en place sur un rond-point en bordure de l'A10.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les entrées et les sorties de l'A64 sont bloquées. Cette autoroute est toujours fermée entre Soumoulou, dans les Pyrénées-Atlantiques, et Montréjeau, en Haute-Garonne.

Dans les Deux-Sèvres, la préfecture annonce que des barrages filtrants et des actions de ralentissement de la circulation sont prévues, mardi. Selon la préfecture, trois barrages filtrants sont déclarés dans le département à partir mardi 14h. Ils sont situés sur le rond-point de rocade à Bressuire (intersection D725 et RN 149), sur le rond-point de Montplaisir à Champdeniers (intersection D743 et D6) et sur le rond-point de la colonne à Melle (intersection D948 et D950).

Occitanie

En Haute-Garonne, "les convois sont arrivés à l'aéroport Toulouse-Blagnac", indique la préfecture sur X. Les agriculteurs bloquent un rond-point devant et "cela entraîne des perturbations dans le secteur", souligne-t-elle.

En Lozère, les agriculteurs menaient en fin de matinée une opération escargot sur l'A75. Un bouchon de 35,1 km s'est formé dans le sens Clermont-Ferrand-Béziers, d'Albaret-Sainte-Marie à Antrenas. Un bouchon de 19,9 km s'est formé dans le sens Béziers-Clermont-Ferrand, de Banassac à Antrenas.

Pays-de-la-Loire

En Mayenne, les agriculteurs sont passés à l'action. Ces derniers "ont déversé des pneus" devant la sous-préfecture à Château-Gontier, le centre des impôts à Mayenne et la cité administrative à Laval. Des murs de pneus ont ensuite été dressés devant ces édifices publics. "Le mur de pneus, c'est l'empilement administratif, on empile les papiers… On a envie d'être dans les tracteurs avec nos animaux, pas d'être dans un bureau", explique sur France Bleu Mayenne Sébastien Ballu, vice-secrétaire départemental des Jeunes agriculteurs de la Mayenne.