Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée appelle tous les habitants à quitter la ville de Gaza, où une offensive majeure est en cours

#ISRAEL_PALESTINE A Gaza, jamais la guerre n'a semblé aussi intense depuis les premiers affrontements début octobre. "Nous n'avons plus d'accès à de nouveaux endroits dans la ville de Gaza. Par exemple, le quartier de Tel al-Hawa. On a reçu beaucoup d'appels de gens pris au piège et blessés, et nos équipes ne peuvent plus les secourir. N'importe quelle personne qui essaie d'entrer est prise pour cible", témoigne Nebal Farsakh, porte-parole du Croissant-Rouge.