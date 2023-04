Sécurité routière : faut-il mettre fin au permis à vie ?

Faut-il imposer une consultation médicale obligatoire aux seniors ? Le débat est relancé après l’accident survenu le week-end dernier dans le Pas-de-Calais. Un automobiliste de 76 ans a perdu le contrôle de son véhicule faisant 12 blessés.

Faut-il imposer un contrôle obligatoire pour les automobilistes d’un certain âge ? Des conducteurs de plus de 75 ans ne sont pas contre. "(...) Qu’ils me refassent passer le permis s’ils veulent", affirme l’un d’entre eux. "S’il faut des visites, on fera des visites", déclare une femme. Les conducteurs de plus de 75 ans sont les plus impliqués dans les accidents au même titre que les 18-24 ans. Les jeunes en raison de la vitesse et des stupéfiants, les plus âgés à cause d’une baisse de vigilance et de la vue et à la prise de médicaments.



Des pays européens imposent déjà des contrôles

Un moniteur d’auto-école le constate tous les jours. "Avec l’âge, la personne réagit de moins en moins vite. Il y a des personnes qui sont encore très vivaces, il y en a d’autres qui viennent en auto-école justement pour se remettre en question", indique Hervé Lequin, moniteur. De nombreux pays européens imposent déjà des examens réguliers de la vue et des réflexes comme au Pays-Bas à partir de 75 ans par exemple. Pour l’association de prévention routière, il est nécessaire d’imposer les mêmes règles en France.