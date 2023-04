Mayotte : une opération sous haute tension

Alors que l'opération visant à expulser les migrants est en cours, les attaques se multiplient à Mayotte.

Sur des images de drones fournies par la préfecture de Mayotte, on peut voir des hommes, certains cagoulés en train de former un barrage. Le but : empêcher les forces de l'ordre de passer. Au sol, une compagnie de CRS a été envoyée en renfort. Ils tentent de sécuriser le périmètre. Pourtant, un groupe hostile perché sur les hauteurs a commencé à leur lancer des cailloux. Les images fournies par les autorités montrent la montée des tensions qui dure depuis plusieurs jours.

Des habitations attaquées

À Mamoutzou, un camion poubelle a été incendié ce lundi matin. Des habitations de riverains ont aussi été attaquées avec des cocktails molotoff. Une Française est excédée par l'insécurité qui sévit sur l'île. "On a peur pour nous, on a peur pour nos enfants. On ne peut plus sortir, on est cloîtrés", confie-t-elle dans sa maison. Alors que des renforts continuent à arriver, portant à 1 800 le nombre de policiers et de gendarmes, les contrôles d'identité se multiplient sur les routes de l'île. Objectif : trouver des armes et d'éventuels migrants arrivés clandestinement.