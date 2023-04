Permis de conduire : faut-il imposer un contrôle pour les seniors au volant ?

Faut-il encadrer la conduite des seniors ? La question se pose après le drame survenu ce week-end à Berck-sur-Mer. Un automobiliste de 76 ans a fauché avec sa voiture une dizaine de piétons. Il a visiblement confondu le frein et l'accélérateur.

L’accident survenu le week-end dernier à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), dans lequel un conducteur de 76 ans a blessé une dizaine de personnes relance le débat. Faut-il imposer un contrôle pour les personnes âgées au volant ? Des automobilistes de plus de 75 ans ne sont pas contre. "Je passerais une petite visite, ce serait pas mal (...), je ne suis pas contre, qu’ils me refassent passer le permis s’ils veulent", avoue l’un d’eux.



Des sessions de prévention sur la base du volontariat

Un moniteur d’auto-école pense qu’on examen régulier serait plus prudent. Selon les chiffres officiels, les plus de 75 ans sont les plus impliqués dans les accidents, au même titre que les jeunes de 18-24 ans. Les plus âgés en raison d’une baisse de vigilance, souvent due à la prise de médicament. Pour la prévention routière, il faudrait des contrôles tout au long de la vie. Des sessions de prévention existent déjà mais sur la base du volontariat.