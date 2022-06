Dans les Côtes-d’Armor, les seniors donnent un coup de jeune à leur permis de conduire

FTR

Cours de code ou de conduite : près de 200 volontaires de plus de 65 ans ont participé à une journée de formation intitulée "Rajeunissez votre permis". Une piqûre de rappel pour prévenir les accidents de la route des seniors, nombreux dans ce département. #IlsOntLaSolution

Certains ont passé leur permis il y a plus de 50 ans. Alors réviser le code de la route ne leur semble, ce jour-là, pas superflu. "J’ai mon permis depuis 1967. Je n’ai pas eu beaucoup d’accidents mais une petite récapitulation remet les choses en place", admet Michel Hamon qui participe à l’opération "Rajeunissez-votre permis".

Pendant cette journée de remise à niveau animé à Plaintel, ces seniors volontaires ont enchaîné les cours théoriques et pratiques sur la conduite. Après avoir revu quelques règles élémentaires du code de la route, certains, comme Mauricette, ont pris le volant aux côtés d’une monitrice d’auto-école. "Je pensais qu’il y avait de nouveaux panneaux, de nouvelles règles. C’est pour ça que j’ai voulu m’inscrire. Et puis voir aussi ce que j’avais perdu au fil des années parce que ca fait longtemps que j’ai mon permis", explique cette automobiliste qui conduit depuis 45 ans. Des simulateurs de conduite complètent cette immersion sur les bonnes attitudes à avoir sur la route.

Un public qui a besoin d'être sécurisé

Mise en place par le groupement de gendarmerie des Côtes-d’Armor, cette opération "Rajeunissez votre permis" répond à un constat qui inquiète les acteurs de la prévention routière de ce département. Dans les Côtes-d’Armor, 43% des personnes impliquées dans des accidents de la route ont plus de 65 ans selon les dernier chiffres. Et depuis le début de l’année 2022, sur les dix-neuf individus tués sur les routes, huit étaient âgés de plus de 65 ans. "C’est un indicateur qui nous a permis de nous conforter dans l’idée que ce public a besoin d’être protégé, sécurisé", rapporte le lieutenant-colonel Laurent Kerdoncuff, du groupement de gendarmerie des Côtes-d'Armor.

Des journées similaires seront programmées dans les prochains mois par les compagnies de gendarmerie de Guingamp, Dinan et Lannion.