Atteintes à la laïcité à l'école : sont-elles en baisse, comme la ministre de l'Éducation nationale l'affirme ?

La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, a-t-elle raison de dire que les atteintes à la laïcité à l'école sont en très net recul ? Le point avec la journaliste Florence Griffond, présente sur le plateau du 20 Heures, lundi 14 octobre.

La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, affirme que les atteintes à la laïcité à l'école sont en très net recul. "En septembre dernier, 110 faits d'atteintes à la laïcité ont été signalés dans les établissements scolaires. C'est dix fois moins qu'en septembre 2023. Il y avait eu alors 1 034 signalements", indique la journaliste Florence Griffond. Elle rappelle ensuite que la rentrée 2023 était le moment de l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'abaya, et qu'à ce moment-là, "les chefs d'établissements ont fait remonter tous les incidents qui ont eu lieu".

Quels sont les faits reprochés aux élèves ?

"Le mieux, c'est de comparer avec septembre 2022. À l'époque, il y avait eu 313 signalements, c'est trois fois plus que le mois de septembre de cette année. Donc on peut dire que oui, on constate bien une accalmie des tensions autour de la laïcité sur le plan général", poursuit la journaliste. Florence Griffond revient ensuite sur les faits reprochés aux élèves. "Si on regarde les derniers chiffres entre décembre 2023 et mars 2024, on constate que les chefs d'établissement ont surtout fait remonter des suspicions de prosélytisme (18% des signalements) et le port de tenues non conformes (également 18%)", rapporte-t-elle.

Retrouvez l'intégralité de la chronique dans la vidéo ci-dessus.