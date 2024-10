Impôts : un rapport recommande d'augmenter la fiscalité des retraités les plus fortunés

Dans un rapport, le Conseil des prélèvements obligatoires recommande d'augmenter la fiscalité des retraités les plus riches. Le point sur les mesures proposées avec le journaliste Cyril Adriaens-Allemand, présent sur le plateau du 20 Heures, lundi 14 octobre.

Un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires recommande d'augmenter la fiscalité des retraités les plus riches. "Première recommandation : augmenter le taux de CSG, la contribution sociale généralisée, pour les pensions les plus élevées", indique le journaliste Cyril Adriaens-Allemand. En l'alignant à 9,2%, le niveau des salariés, cela pourrait permettre de rapporter 1,8 milliard d'euros par an, selon l'institution. "Deuxième idée : supprimer l'abattement de 10% pour l'impôt sur le revenu des retraités les plus aisés, et n'en faire bénéficier que les plus modestes", poursuit Cyril Adriaens-Allemand.



Des crédits d'impôts aussi dans le viseur

Les Français les plus riches pourraient aussi perdre quelques avantages fiscaux. "En droite ligne avec le budget présenté par Michel Barnier, qui veut faire contribuer les ménages les plus favorisés, l'institution suggère de s'attaquer au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile (ménage, jardinage) en le faisant passer de 50% à 40%. Cela permettrait d'économiser à l'État 770 millions d'euros", rapporte Cyril Adriaens-Allemand. Elle suggère aussi de faire passer le crédit d'impôt pour les associations de 66% à 50%.

