Report de la revalorisation des retraites : plus de 4 millions de retraités seront doublement pénalisés

Le projet de budget du gouvernement Barnier prévoit une revalorisation de la pension de retraite de base non plus le 1er janvier prochain, mais le 1er juillet. En plus du gel de la pension de base, plus de 4 millions de retraités vont également voir la revalorisation de leur complémentaire reportée.

Bernard Carlier a travaillé comme artisan coiffeur dans un salon de Sartrouville (Yvelines). Il est à la retraite depuis une dizaine d'années. Chaque mois, il perçoit 1 889 euros de pension de base. Celle-ci ne sera pas revalorisée le 1er janvier prochain, comme prévu, mais le 1er juillet, six mois plus tard. Bernard Carlier comptait donc sur un coup de pouce de sa complémentaire, qui s'élève aujourd'hui à 200 euros par mois. Mais cette revalorisation sera elle aussi reportée. Selon lui, ce sera environ 30 euros de manque à gagner au total chaque mois.

Les ex-agents publics contractuels concernés Comme lui, plus de 4 millions de retraités sont concernés par ce gel de leurs deux pensions : les anciens indépendants, comme les commerçants ou les artisans, mais aussi les ex-agents publics contractuels, comme certains professeurs ou des travailleurs municipaux. La raison : leurs différents régimes de complémentaires suivent mécaniquement les règles de revalorisation de la retraite de base.

