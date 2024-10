Le nombre d'"atteintes à la laïcité" à l'école est en baisse "très nette" à la rentrée 2024, selon la ministre de l'Education nationale

La ministre de l'Education nationale, Anne Genetet, a annoncé une baisse "très nette" du nombre d'"atteintes à la laïcité" dans les établissements scolaires à la rentrée 2024, par comparaison avec l'année précédente, dans un entretien à La Tribune Dimanche publié dimanche 13 octobre.

En septembre 2023, mois où était entrée en vigueur l'interdiction de l'abaya, "on recensait au total 838 faits d'atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et lycées. En septembre 2024, c'était 110 : la baisse est très nette", a-t-elle détaillé, alors que dimanche marque le premier anniversaire de l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard à Arras.

Même si la "laïcité est menacée" et a "des ennemis", la ministre se félicite que "la formation aux enjeux de la laïcité (...) se déploie de plus en plus : sur la seule année scolaire 2023-2024, ce sont 267 000 agents du ministère qui ont été formés". Elle souhaite aussi "augmenter le volume d'heures consacrées à la laïcité et aux valeurs de la République" (36 heures aujourd'hui) dans la formation initiale des professeurs en assurant que c'est "une demande du terrain".