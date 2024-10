Allemagne : les propriétaires de chiens doivent payer un impôt supplémentaire

Une taxe pour les propriétaires de chiens existe en Allemagne. Cet impôt dépend du nombre d'animaux possédés, mais aussi de leur race.

En Allemagne, les propriétaires de chiens doivent payer des impôts. "Ça dépend du nombre de chiens que vous avez", explique une femme. Pour des habitants de Berlin, posséder un chien coûte 120 euros par an. Le tarif est dégressif et passe à 180 euros pour deux animaux. En plus de responsabiliser les propriétaires, la taxe a rapporté 421 millions d'euros à l'État en 2023, un chiffre qui a presque doublé en dix ans.

Un impôt défini par chaque commune

Pour un Berlinois, cette taxe est justifiée. "On prend conscience qu'on utilise les rues, les aires de jeux, même si on ne sait pas exactement ce qu'ils font avec ces impôts", indique-t-il. L'impôt est défini par chaque commune et peut varier selon la race de l'animal. Dans certaines villes, la taxe pour des chiens considérés dangereux peut grimper jusqu'à 1 000 euros par an. Dans un refuge, plusieurs de ces chiens ne sont pas adoptés. Dans de nombreuses villes, la taxe ne concerne pas les chiens guide d'aveugles, ni les propriétaires au chômage ou à faible revenu.

