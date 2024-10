Guerre au Proche-Orient : quatre soldats israéliens tués après une attaque de drone

Un drone du Hezbollah a touché une base militaire au nord d'Israël, dimanche 13 octobre. La frappe a fait quatre morts et plus de 50 blessés.

Lundi 14 octobre, des centaines de personnes se sont rassemblées pour dire adieu aux quatre soldats tués lors d'une frappe du Hezbollah. Dimanche 13 octobre, vers 19h, un drone a frappé un bâtiment, éventrant le plafond. Il s'agissait du réfectoire de la base militaire de Binyamina, dans le nord d'Israël. Plus de 50 blessés ont été évacués vers les hôpitaux de la région. Le bilan est lourd, car les sirènes d'alerte n'ont pas retenti avant la frappe.

Des drones plus difficiles à repérer

"Nous allons enquêter pour comprendre pourquoi les sirènes n'ont pas retenti", assure Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne. Comment un drone a-t-il pu atteindre le sol israélien sans être repéré ? Selon les experts, le Hezbollah a lancé simultanément des roquettes, des missiles et des drones, ce qui a pu perturber les radars israéliens et saturer le ciel. Les drones sont aussi plus compliqués à repérer que les missiles en raison de leur taille et de leur forme.

