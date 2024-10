Hommage à S. Paty et D. Bernard : "Je ne cherche pas des boucs émissaires", témoigne la sœur de Samuel Paty

Mickaëlle Paty, sœur de Samuel Paty, enseignant tué par un terroriste islamiste, publie un livre sur les circonstances de l'assassinat de son frère. Elle est l'invitée du 20 Heures, lundi 14 octobre.

Lundi 14 octobre, un hommage a été rendu aux deux professeurs assassinés, Dominique Bernard et Samuel Paty. La sœur de ce dernier publie un livre dans lequel elle revient sur les circonstances de cet assassinat et sur la solitude de son frère. Pour comprendre, Mickaëlle Paty reconstitue ce qui s'est passé, en commençant par le 5 octobre 2020, jour du cours durant lequel Samuel Paty a montré des caricatures de Mahomet. "Il propose et non impose, à tous les élèves, s'ils ne veulent pas voir les caricatures, de sortir quelques instants", explique l'invitée du 20 Heures.

"Faire leur examen de conscience"

"La semaine d'avant, il avait prévenu sa classe, que ce jour-là, ils auraient un choix à faire de voir ou de ne pas voir". Une élève, qui était exclue ce jour, a ensuite affirmé à son père qu'elle avait été forcée à regarder cette image. Samuel Paty n'a pas été protégé par la police, malgré la menace. "Je ne cherche pas des boucs émissaires. Je voudrais que les uns et les autres puissent faire leur examen de conscience et comprendre en quoi ils ont failli", conclut Mickaëlle Paty.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.