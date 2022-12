Harry et Meghan : les premiers épisodes de leur documentaire diffusés sur Netflix

Article rédigé par A. Bouleis, L. Soudre - France 2 France Télévisions 13 Heures

Au Royaume-Uni, c'est le nouveau scandale qui secoue la monarchie, et d'une certaine manière tout le royaume. Une série intitulée "Harry et Meghan", qui était très attendue, et qui est déjà très critiquée par la presse, est diffusée sur Netflix jeudi 8 décembre.

Combien d'écrans se sont-ils connectés à Netflix au palais de Buckingham, jeudi matin 8 décembre ? Si la couronne britannique feint l'indifférence, le 8 décembre, trois mois jours pour jours après le décès d'Elizabeth II, marque la sortie du très commenté documentaire de Harry et Meghan. Une opération de communication savamment orchestrée, où le couple vend sa vérité sur son départ du Royaume-Uni. Ce qui énerve beaucoup de Britanniques. "Je ne vais pas le regarder, je pense que c'est ridicule. Ce sont des affaires privées. Ils se font beaucoup d'argent avec ça, mais c'est aux dépens de l'unité familiale", dit un homme. Déclaration de guerre contre la Couronne britannique Dans les trois premiers épisodes de cette série documentaire, le couple raconte comment leur histoire d'amour a commencé. Traqués par les paparazzi, ils mettent en cause la presse britannique, qualifiée de raciste envers Meghan, et critiquent la famille royale pour leur manque de soutien. Cette série, qui leur aurait rapporté 100 millions de dollars, s'adresse au monde entier plus qu'aux seuls Britanniques. Si sur le fond, les premiers épisodes de ce documentaire sont pauvres en révélations, sur la forme cela ressemble beaucoup à une déclaration de guerre contre la Couronne britannique, qui aura bien du mal à opposer sa version à celle du couple hollywoodien.