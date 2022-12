Justice :  un homme accusé de viol pourrait être innocenté 20 ans après

T. Cuny, P. Mauger, F.Simoes, C. Pary, S. Malin

Un homme qui avait été condamné pour viol, il y a près de 20 ans, pourrait être réhabilité. La jeune femme, qui à l'époque avait 15 ans et l'avait donc accusé, a finalement avoué avoir menti.

La démarche est hésitante, mais c'est peut-être un premier pas vers la reconnaissance de son innocence. Farid El Hairy vient de plaider sa cause devant les 13 juges de la cour de révision. Condamné pour viol alors qu'il n'avait que 17 ans, son accusatrice est revenue sur ses déclarations. "Toute ma vie a tourné autour de ce calvaire", dit-il. En 1998, une lycéenne de 15 ans accuse Farid El Hairy de l'avoir violée, derrière une piscine, à Hazebrouck (Nord).

Enfermée dans le déni pour protéger sa famille

Devant les gendarmes, elle est formelle. Il s'agit bien du jeune adolescent. Pendant toute l'instruction, son récit, très détaillé, est jugé crédible par les enquêteurs. Jusqu'à son procès en cour d'assises en 2003, le suspect clamera son innocence. Il est pourtant condamné à cinq ans de prison, dont quatre avec sursis, et inscrit au fichier des délinquants sexuels. Mais en 2017, coup de théâtre. La plaignante écrit au procureur de la République et revient pour la première fois sur ses accusations. Elle rajoute s'est faite violée par son frère pendant des années et s'être enfermée dans le déni pour protéger sa famille. Aujourd'hui par la voie de son avocate, elle se dit prête à assumer son mensonge devant la justice. La décision sera rendue dans une semaine.