Royaume-Uni : le documentaire sur Harry et Meghan crispe la famille royale

Netflix va diffuser, jeudi 8 décembre, la première partie de son documentaire sur le départ de Harry et Mehgan de la famille royale. Cette dernière redoute l’impact qu’aura cette production sur sa popularité.

Des confidences aux larmes. Un documentaire choc sur les dessous du départ d’Harry et Meghan de la famille royale attendu par le monde entier sur la plateforme de streaming Netflix. En 2020, le “Megxit”, fait la Une des tabloïds. Le duc et la duchesse de Sussex expriment leur volonté de partir aux États-Unis. Quelques mois plus tard, le couple renonce à ses obligations royales et se livre dans l’émission d’Oprah Winfrey, où ils accusent la famille royale d'insensibilité et de racisme, en revenant notamment sur la grossesse de Meghan.

Harry va publier ses mémoires

La relation entre le couple et la famille royale se tendent, notamment celles entre Harry et William, malgré une unité montrée lors du décès d’Elizabeth II. Trois mois après la mort de la souveraine, la couronne attend dans l’inquiétude la diffusion de ce documentaire, additionnée de la publication des mémoires du prince Harry le 10 janvier 2023.