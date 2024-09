SNU : un dispositif trop coûteux selon la Cour des comptes

Cinq ans après la création du SNU, le service national universel, l’heure est au bilan. Selon la Cour des comptes, ce dispositif est trop coûteux.

Le bilan de la Cour des comptes sur le SNU, le service national universel, est sévère. "Ses objectifs demeurent incertains et dès lors mal compris par le grand public" affirme un communiqué de la Cour des comptes.

Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, le SNU a été lancé en 2019. Il ne concerne, jusqu’à présent que des jeunes volontaires âgés entre 15 et 17 ans. "Ça ne touche pas tous les jeunes, la mixité sociale est extrêmement faible" déplore Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes.

Un coût estimé à 10 milliards



À terme, le SNU doit devenir obligatoire pour toute une classe d’âge soit environ 800 000 jeunes par an. Dans cet objectif, il doit être généralisé à la rentrée 2026. "Un dispositif sans pilotage budgétaire et dont le coût est largement sous-estimé", poursuit le rapport de la Cour des comptes.

Selon les Sages, le coût du SNU est évalué à plus de 10 milliards d’euros. Parmi ses recommandations, elle propose de clarifier les objectifs du dispositif et de créer un pilotage ministériel adapté.