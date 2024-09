Paris 2024 : dans les coulisses de la dernière parade des champions

La dernière fête des Jeux olympiques et paralympiques se déroulera demain sur les Champs-Élysées. Un concert et une parade pour les athlètes médaillés notamment sont prévus.

Sur les Champs-Élysées, l'après-midi du vendredi 13 septembre, l'impression d'ouvrir une boîte à souvenirs. "Mon Truc en Plumes" est joué comme au coup d'envoi des Jeux olympiques. Lady Gaga ne sera pas là samedi 14 septembre, contrairement à Lucky Love, aperçu aux répétitions, ou au compositeur de l'hymne olympique Victor Le Masne. "Quand on sort quatre albums, on fait un best of", sourit Thierry Reboul, directeur de la création de Paris 2024.

10 000 personnes vont défiler

70 000 billets gratuits sont partis en une heure mercredi 11 septembre. 10 000 personnes défileront jusqu'à l'Arc de Triomphe : volontaires, membres de l'organisation, et 350 athlètes olympiques et paralympiques. Un périmètre antiterroriste a été mis en place, avec un large secteur interdit à la circulation. "On va mobiliser 4 000 policiers et gendarmes, des militaires du dispositif Sentinelle et également la présence de la police municipale de Paris", indique le préfet de Paris Laurent Nuñez. À l'Élysée, les décorations sont prêtes à être remises aux athlètes.