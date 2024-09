Europe centrale : des précipitations records attendues

L’Europe centrale s’apprête à subir la dépression Boris. La République tchèque et l’Autriche attendent des précipitations records, ce week-end, l’équivalent de plusieurs mois de pluie.

En Slovénie, après deux jours de pluies incessantes, les champs sont gorgés d’eau et les villages sont inondés. Certains habitants ont les pieds dans l’eau après que les rivières ont débordé. "C’est triste, on a tout rénové il y a trois ans et on est encore inondé", s’inquiète une femme.

À Prague en République tchèque, les pompiers érigent des barrages anti-inondations. "Les niveaux des rivières vont sûrement augmenter, alors on doit prendre des mesures de précautions", prévient un pompier.



Jusqu’à 400 mm de pluie



Ils distribuent des sacs de sable pour protéger les habitations, les autorités, elles, redoutent des pluies records. "On doit s’attendre à des inondations que l’on ne voit que tous les cinq ans", lance le Premier ministre de la République tchèque, Petr Fiala.

Ces précipitations torrentielles ont commencé, jeudi 12 septembre, et doivent se poursuivre jusqu’à lundi 16 septembre. "On attend sur l’Autriche et la République tchèque des cumuls de pluie de l’ordre de 300 à 400 mm", commente Jérome Cerisier, prévisionniste Weather Solutions.

Ces épisodes sont aggravés par le changement climatique. En plus de ces pluies, des vents forts, des chutes de neige et des températures basses sont attendus dans certaines régions.