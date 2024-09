Lille : à la grande Braderie, des ventes qui débutent avant l'heure Durée de la vidéo : 2 min Lille : à la grande Braderie, des ventes qui débutent avant l'heure Avec ses 2 millions de visiteurs par an, la grande braderie de Lille est attendue ce week-end. Elle commence officiellement demain matin à 8 heures. Mais à l'arrière des camions, on négocie déjà avant de passer à table. Au menu, un classique : moules frites et bière (France Info) Article rédigé par franceinfo - C. Colnet, A. Domy, C. MArchand, F. Guislain France Télévisions 23h info franceinfo

Avec ses 2 millions de visiteurs par an, la grande braderie de Lille est attendue ce week-end. Elle commence officiellement demain matin à 8 heures. Mais à l'arrière des camions, on négocie déjà avant de passer à table. Au menu, un classique : moules frites et bière.

La braderie de Lille est sans aucun doute un paradis pour collectionneurs. Des milliers d'objets de collection, des meubles vintage et de bibelots insolites. Parmi les nombreux marchands, un parisien à la tête d'un magasin d'objets insolites est venu, quant à lui, avec une remorque. Il repart avec quelques jolies trouvailles vendues "sous la bâche". Car, officiellement la braderie ne commence que demain mais pour les acheteurs venus de loin, difficile de résister face à ses nombreux chineurs. À la recherche d'objets insolites Des articles insolites mais aussi des albums photos ou des vêtements.... Les 2 millions de visiteurs devraient trouver leur bonheur parmi plus de 5000 exposants ce week-end. Pour les particuliers, le coup d'envoi est pour demain. Pour Aymeric Collard, chineur lillois, la vente se fera à partir de samedi 14 septembre. Il vendra notamment des jouets et des lunettes spéciales pour la braderie. Il partagera son stand avec ses voisins dans le plus pur esprit de la braderie. Tout comme les restaurateurs qui se préparent aussi pour le plus grand vide-grenier d'Europe. Plus de 500 tonnes de moules devraient être dégustées pendant ces deux jours de fêtes.