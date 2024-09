Eurozapping : crise diplomatique entre l'Espagne et le Venezuela

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du vendredi 13 septembre.

Rien ne va plus entre l’Espagne et le Venezuela. Reçu par le Premier ministre, Pedro Sanchez, l’opposant Fernando Gonzalez a trouvé l’asile en Espagne, soutenu par la droite qui veut le déclarer vainqueur des élections au Venezuela. Le ministre de la Défense a même qualifié Nicolas Maduro de dictateur. "Il faut rompre immédiatement toutes les relations diplomatiques et commerciales", a réclamé le chef du Parlement vénézuélien, Jorge Rodriguez.

La droite espagnole veut même poursuivre Nicolas Maduro pour crimes contre l’humanité.



La crise touche aussi la presse en Suisse. Les journalistes de la Tribune de Genève sont dans la rue après l’annonce de la suppression de 290 postes. La raison : une volonté d’économiser de plus de 10 millions d’euros chaque année.

Des robots animaux en Italie



En Italie, les robots s’inspirent de la nature. À l’Institut de Technologie de Gênes, les robots copient les caractéristiques des animaux et des plantes.“Ces robots sont capables de se créer une morphologie et un comportement propre en fonction de l’environnement“, détaille Barbara Mazzolai, chercheuse en biorobotique à l’Institut de Technologie de Gênes.

Leurs rôles sont multiples : mesurer la qualité du sol et de l’air ou encore se faufiler partout où l’humain n’a pas accès.