Direct Suivez la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 présidée par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron préside mercredi 8 mai au matin la cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 des Alliés sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Comme le veut la tradition, le président de la République va remonter les Champs-Elysées jusqu'à l'Arc de triomphe, en rendant hommage au général de Gaulle, avant une revue militaire. Suivez notre direct.

Un hommage au général de Gaulle. Emmanuel Macron doit déposer une gerbe de fleurs au pied de la statue du général Charles de Gaulle sur la place Clémenceau, dans le 8e arrondissement de Paris, le long des Champs-Elysées, à partir de 10h30. La sonnerie Aux Morts retentira, suivie d'une minute de silence. La Marseillaise et le Chant des partisans seront ensuite entonnés par le chœur de l'armée française, puis le président de la République saluera la famille du général et le président de la Fondation Charles de Gaulle avant de rejoindre l'Arc de triomphe.

Un passage en revue des troupes. Après la remontée des Champs-Elysées, le chef de l'Etat passera en revue les troupes, puis il ravivera la flamme sur la tombe du Soldat inconnu. La cérémonie se conclura par un salut au Comité de la flamme et aux porte-drapeaux, une signature du livre d'or et un salut des autorités politiques et militaires. Emmanuel Macron sera accompagné du Premier ministre, Gabriel Attal, du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, de la secrétaire d'Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Mirallès, ainsi que des plus hautes autorités militaires.

Une année de commémorations. Le chef de l'Etat poursuivra ces célébrations en Bretagne et en Normandie du 5 au 7 juin. Le 6 juin, Emmanuel Macron présidera notamment à Omaha Beach, avec le président américain Joe Biden, la cérémonie commémorant les 80 ans du Débarquement. Le 10 juin, le chef de l'Etat se rendra à Oradour-sur-Glane en hommage aux victimes des exactions nazies. Suivront les commémorations du Débarquement de Provence, de la Libération de Paris et enfin, en novembre, celle de Strasbourg.