Direct Guerre dans la bande de Gaza : les Etats-Unis ont suspendu une livraison de bombes à Israël de crainte qu'elles soient utilisées à Rafah

Washington infléchit son soutien. Les Etats-Unis ont suspendu la livraison d'une cargaison de bombes à Israël la semaine dernière, a déclaré un haut responsable américain, mardi 7 mai. Il explique, sous couvert d'anonymat, que cette décision a été prise faute de réponse d'Israël aux "inquiétudes" américaines concernant une offensive annoncée sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Cette livraison comporte notamment 1 800 bombes de 2 000 livres (plus de 900 kg), et les Etats-Unis se préoccupent de "l'impact qu'elles pourraient avoir dans des environnements urbains denses". Le département d'État américain s'interroge également au sujet d'autres transferts d'armes, notamment liés à l'utilisation de bombes guidées à distance, a ajouté ce responsable. Suivez notre direct.

Frappes intenses sur Gaza. L'armée israélienne multiplie les frappes aériennes mercredi sur le territoire palestinien, où elle a déjà pris le contrôle du passage stratégique de Rafah avec l'Egypte. Des témoins ont fait état de frappes dans différents secteurs, notamment dans la ville de Gaza, au Nord, où l'hôpital al-Ahli a annoncé la mort de sept membres d'une même famille, les al-Louh, dans un bombardement aérien.

Pourparlers de "la dernière chance" au Caire. Les médiateurs égyptiens, qatari et américain poursuivent leurs discussions au Caire en vue d'un cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a donné pour consigne à la délégation israélienne a de "continuer à se montrer ferme sur les conditions nécessaires à la libération" des otages et "essentielles" à la sécurité d'Israël.

Une proposition de cessez-le-feu acceptée par le Hamas. Selon le numéro deux de la branche politique du Hamas à Gaza, Khalil al-Hayya, la proposition acceptée par son mouvement comprend trois phases, chacune d'une durée de 42 jours, et inclut un retrait israélien du territoire, le retour des déplacés et un échange d'otages retenus à Gaza et de prisonniers palestiniens, dans le but d'un "cessez-le-feu permanent".

La construction du port artificiel américain pour Gaza terminée. L'armée américaine a achevé de construire un port artificiel temporaire à Gaza pour faciliter la livraison d'aide humanitaire mais il ne peut être installé pour l'instant à cause des conditions météorologiques, a annoncé le Pentagone. Les Etats-Unis ont jugé "inacceptable" la fermeture par Israël de deux points importants d'entrée d'aide humanitaire à Gaza, ceux de Rafah et de Kerem Shalom.