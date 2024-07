Direct France-Colombie : Kenza Dali fait déjà le break pour les Bleues, qui lancent parfaitement leurs JO 2024... Suivez le tournoi de football avec nous

BUT POUR LA FRANCE, BUT DE MARIE-ANTOINETTE KATOTO, 1-0 ! Un but sur un contre parfaitement géré en trois passes et une conclusion d'une très belle frappe croisée qui accroche le petit filet opposé ! Grosse entrée en matière des Bleues, qui ouvrent le score dès la 6e minute de jeu ! Elles peuvent dire merci à la défense colombienne, qui se troue totalement et la laisse s'excentrer pour mieux marquer.

Paris 2024 - Football : Marie-Antoinette Katoto met déjà le feu à Lyon