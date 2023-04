Senior : des chefs à domicile contre les carences alimentaires

Face aux carences alimentaires des séniors, une solution existe : des chefs à domicile spécialisés. Au menu des plats adaptés qui correspondent à leurs besoins alimentaires.

Dans la résidence séniore où elle habite seule, Elisabeth, 77 ans s'est rendue compte que plus les années passent, moins elle a envie de confectionner ses repas. Beaucoup de personnes âgées mangent de moins en moins équilibrées et s'alimenteraient trop peu. 800 000 souffriraient en France de carences alimentaire et de dénutrition.

Sept plats confectionnés pour leurs besoins spécifiques

Une spécialiste en nutrition constitue des recettes spécialement adaptées aux séniors. Elle choisit des aliments qui correspond à leurs besoins alimentaires. "La côte de veau c'est une des protéines que l'on essaye d'intégrer au quotidien dans l'alimentation des séniors parce que ça va venir nourrir les cellules", explique-t-elle. En tout cette cheffe à domicile va confectionner sept plats qui seront congelés et réchauffé au fur et à mesure.