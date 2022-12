Santé : des aides-soignants itinérants sillonnent les routes de France

Pour pallier le manque de soignants, deux d'entre eux ont décidé de sillonner la France à bord de leur camping-car, et de proposer leurs services.

Julien et Wilfried sont des aides-soignants itinérants en camping-car. Ils ont choisi ce moyen de locomotion pour être autonomes. En ce moment, ils travaillent tous les deux dans un Ehpad à côté de Royan (Charente-Maritime). Si les deux hommes font le bonheur des résidents, ils font aussi ceux des établissements qui les accueillent. "Les structures sont dans le besoin, que ce soit aides-soignants, infirmiers, médecins ou autre personnel paramédical", indique Julien Poutier, aide-soignant itinérant.

Du jamais-vu

Par conséquent, Julien et Wilfried ont décidé de joindre l'utile à l'agréable, en optant pour la vie en camping-car. Et ils ne font pas mystère des raisons qui les y ont poussés. "C'est vraiment le fait de pouvoir voyager tout en travaillant, et de pouvoir découvrir toutes sortes de fonctionnements, de services", affirme Wilfried Sarrazin. Une mobilité appréciée par la directrice de l'établissement, car trouver du personnel qualifié, opérationnel et disponible en l'espace de 24 heures, c'est du jamais-vu. Le camping-car n'a pas fini de sillonner les routes de France.