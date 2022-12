Santé : tension d'approvisionnement en doliprane pédiatrique

Des parents désemparés, des pharmaciens impuissants. Alors que c’est la saison des virus hivernaux, il est très difficile de se procurer du doliprane pour enfants. Pourtant, une partie est fabriquée en France. Le gouvernement évoque une situation de tension mondiale, accentuée par le Covid-19.

Étagères vides, stocks en tension... Dans les pharmacies, certains médicaments commencent à manquer, comme le paracétamol pédiatrique. À Toulouse (Haute-Garonne), un client est venu chercher des médicaments pour sa fille atteinte de bronchiolite, et ce n'est pas la première fois qu'il vient. Le pharmacien confirme qu'il est difficile de s'approvisionner, les fournisseurs sont en rupture. "Nos préoccupations au quotidien, c'est de trouver des sources d'approvisionnement actuellement", assure Philippe Vergnes, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de Midi-Pyrénées.

Nouvelle usine de fabrication de paracétamol en Isère fin 2023

Les médecins aussi doivent s'adapter, certains choisissent de revoir leurs prescriptions, même pour les antibiotiques. Face à la pénurie d'amoxicilline pour les enfants, "on est obligés d'utiliser d'autres antibiotiques qu'on met classiquement pour les enfants qui sont allergiques", indique Angèle Demion, médecin généraliste à Poitiers (Vienne). Parmi les médicaments le plus difficile à trouver, le doliprane pédiatrique. En cause : la crise sanitaire mondiale et la huitième vague de Covid-19. Et pour augmenter la production française, une nouvelle usine de fabrication de paracétamol en Isère devrait être opérationnelle fin 2023.