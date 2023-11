Santé : Movember, la moustache pour sensibiliser aux maladies masculines

Durée de la vidéo : 1 min

Créée en 2003, la fondation Movember poursuit sa lutte pour la sensibilisation des cancers masculins. Pour ses 20 ans, elle développe un nouvel axe autour de la santé mentale.

Chaque année, au mois de novembre, la moustache est militante. La fondation Movember invite les hommes à se laisser pousser la moustache pour sensibiliser l'opinion publique aux maladies masculines, telles que le cancer de la prostate ou le cancer des testicules. Des études démontrent que les hommes vont moins souvent chez le médecin que les femmes, parfois au détriment de leur santé. Et certains cancers continuent de tuer chaque année. "C’est important de dépister les cancers masculins, notamment les cancers de la prostate, car on le sait, il y en a plus de 60 000 chaque année en France et surtout plus de 8 000 décès", explique Damien Mascret.

La santé mentale taboue chez les hommes

Cette année est encore plus décisive que jamais car la fondation Movember fête ses 20 ans. Depuis 2003, elle se mobilise pour éviter que les hommes ne meurent trop jeunes, et maintenant, elle étend son action à la santé mentale, un sujet qui reste encore tabou chez les hommes.